Названа главная ошибка родителей во время путешествий с детьми

Коуч по воспитанию детей и эксперт по раннему развитию Софи Пиклс (Sophie Pickles) назвала главную ошибку родителей во время путешествий с маленькими детьми - по ее мнению, зачастую взрослые неправильно собираются в поездки. Слова эксперта приводит издание The Sun, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Как уточнила специалист, чтобы не испытывать стресс при перелетах с детьми, в первую очередь, стоит упаковать питание и воду для ребенка в отдельную сумку, которая всегда будет под рукой. "Сложите грудное молоко, смеси и детское пюре в ланчбокс или сумку-холодильник, прикрепите к ручной клади и пронесите через контроль отдельно", - советует Пиклс.

Она уверена, что подобные вещи всегда проверяют на пункте досмотра, поэтому следуя рекомендации, получится не только избежать необходимости стоять в отдельной очереди, но и сэкономить время и нервы в самом полете.

Кроме того, эксперт напомнила, что согласно правилам провоза ручной клади, родителям разрешено брать в салон самолета детское питание и грудное молоко в неограниченном количестве при условии, что объем каждой бутылочки не превышает 100 миллилитров.

В заключение специалист порекомендовала кормить детей во время взлета и посадки, чтобы у ребенка не закладывало уши. "Также облегчить задачу получится, если малыш будет сидеть на коленях", - заверила Пиклс.