https://news.day.az/world/1164313.html В США арестован экс-сотрудник разведки Пентагона - за передачу секретных данных
В США арестован экс-сотрудник разведки Пентагона - за передачу секретных данных
Прокуратура американского штата Вирджиния арестовала бывшего сотрудника Разведывательного управления Министерства обороны (РУМО) США Генри Фреза по обвинению в передаче секретной информации журналистам. Об этом говорится в опубликованном в среду американским Министерством юстиции обвинительном акте, передает ТАСС.
Засекреченные материалы касались систем вооружения неназванного иностранного государства. По версии следствия, 30-летний Фрез передал данные журналистам в 2018 и 2019 годы.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре