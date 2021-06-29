Вице-премьера Австралии оштрафовали за появление на публике без маски

Полиция австралийского штата Новый Южный Уэльс оштрафовала заместителя премьер-министра страны Барнаби Джойса за нарушение эпидемических требований и посещение общественного места без маски, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как рассказал Уоробойс, офицеры полиции прибыли на автозаправочную станцию в Армидейле (расположен в 500 км к северо-западу от Сиднея) после сообщения о том, что один из посетителей, которым оказался Джойс, не носит маску в помещении станции. "Он извинился и сотрудничал с офицерами, которые оставались настойчивыми и справедливыми. Безусловно, инцидент в Армидейле является четким доказательством того, что полиция при любом нарушении эпидемических правил проведет расследование и примет меры", - отметил заместитель комиссара, добавив, что за нарушение санитарных правил заместитель главы австралийского правительства был оштрафован на 200 австралийских долларов ($151).