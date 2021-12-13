Швеция расследует дело о столкновении датского и британского судов

Прокуратура Швеции начала предварительное расследование по факту грубой неосторожности при управлении судном, приведшей к столкновению британского и датского грузовых судов недалеко от берегов Швеции. Об этом сообщается в опубликованном в понедельник пресс-релизе ведомства, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Служба береговой охраны Швеции ведет поиски пропавшего экипажа датского судна, перевернувшегося из-за столкновения с британским судном в акватории Балтийского моря между шведским городом Истад и датским островом Борнхольм. Руководство операцией осуществляет Морская администрация Швеции. Прокуратура Швеции начала предварительное следствия по факту грубой неосторожности при управлении судном", - отмечено в сообщении.

Одновременно с этими действиями Береговая охрана принимает меры по предотвращению попадания в море из аварийного судна нефти, масел и других вредных для морской экологии веществ. В настоящее время никакой утечки не зафиксировано.

В операции принимают участие три судна Береговой охраны. Еще два движутся к месту катастрофы. Оба имеют нефтесборное оборудование.

Перевернувшееся судно планируется отбуксировать на мель, чтобы не допустить его потопления и дать возможность водолазам осмотреть его на предмет обнаружения пропавших членов экипажа. Есть надежда, что их можно будет найти живыми в перевернутом судне, хотя температура воды в Балтийском море достаточно низкая.