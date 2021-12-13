В Швеции обнаружили тело одного из двух членов экипажа перевернувшегося датского судна

Тело одного из двух моряков, пропавших в связи со столкновением судов у берегов Швеции, было найдено на борту перевернувшегося датского корабля. Об этом в интервью телеканалу SVT рассказали в полиции, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Родственники не были уведомлены, мы не установили личность", - сообщила представитель Южного полицейского округа Эвелина Ульссон. Береговая охрана отбуксировала перевернувшееся судно, и водолазы провели погружения на предмет обнаружения пропавших членов экипажа.

Как сообщает Шведское радио, несколько человек задержаны в рамках уголовного расследования, которое ведется по факту столкновения двух судов. Подозрения касаются, в частности, управлением судна в нетрезвом виде и "грубой халатности при судоходстве".

Два судна, британское и датское, столкнулись в акватории между шведским городом Истад и датским островом Борнхольм в ночь с воскресения на понедельник. В результате столкновения меньшее по размерам датское судно Karin Hoej перевернулось, два человека оказались в воде. Сигнал о столкновении поступил в Морскую администрацию Швеции в 04.30 от британского судна Scot Carrier. По словам членов его экипажа, они слышали доносившиеся из воды крики, с судна была спущена резиновая лодка, однако найти упавших за борт так и не удалось. Поиск выживших в море больше не ведется.