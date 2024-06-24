Турция поднимет на саммите НАТО вопрос солидарности в борьбе с терроризмом

Турция на предстоящем в июле в Вашингтоне саммите НАТО поднимает вопрос солидарности стран-членов альянса в борьбе с терроризмом.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил глава МИД республики Хакан Фидан в эфире телеканала Habertürk.

"Солидарность членов НАТО [в борьбе с терроризмом] будет вынесена на повестку саммита дня нашим президентом [Тайипом Эрдоганом], - сказал министр.

"Наши приоритеты на саммите НАТО в Вашингтоне - это продолжение политики, которая была сформирована [на саммите] в Мадриде [в 2022 году]. Это понимание и учет озабоченностей Турции в вопросе борьбы с терроризмом. Есть вопросы, которые мы в основном решили, остались проблемы, которые еще необходимо решить. Тщательный мониторинг угроз с южного направления важен в рамках альянса НАТО", - отметил Фидан.

На Мадридском саммите НАТО Турция увязала возможность одобрения заявок Финляндии и Швеции о принятии в альянс с пересмотром двумя странами позиции в противодействии Рабочей партии Курдистана (запрещена и признана в Анкаре террористической организацией). В январе этого года турецкий парламент одобрил ратификационный протокол о присоединении Швеции к НАТО. В марте прошлого года он ратифицировал заявку Финляндии на вхождение в Североатлантический альянс.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!