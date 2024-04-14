Kia рассекретила название первого в своей истории пикапа

Компания Kia назвала первый в своей истории пикап Tasman. Как передает Day.Az, об этом сообщает carscoops.com.

Имя выбрано в связи с историческими фактами приоритетного рынка для новой модели - Австралии. Этот континент разделяет с Новой Зеландией Тасманово море.

Tasman должен получить 2,2-литровый дизельный двигатель с механической или автоматической коробкой передач, а также подключаемый полный привод. Премьера ожидается в этом году, а старт продаж в 2025-м. Новинка будет конкурировать с Ford Ranger и Toyota Hilux.

До этого стало известно, что автозавод "Москвич" объявил цены на седаны "Москвич 6" 2024 модельного года. Если автомобиль 2023 года выпуска оценили в 2 136 000 рублей, то машину 2024 года - в 2 220 000 рублей. Разница составила всего 64 тысячи рублей. Версия "Бизнес" обойдется в 2 400 000 рублей (2 336 000 рублей за седан 2023 года выпуска).

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