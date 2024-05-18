Авиакомпании начали выпускать годовые проездные билеты на свои рейсы - об оригинальной услуге авиакомпании Wizz Air объявило издание dailystar. Авиакомпания предложила туристам из Великобритании программу WIZZ MultiPass, нечто вроде плана подписки на рейсы, который позволяет клиентам фиксировать цену на рейсы по ряду различных направлений, передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru.

"Это дает пассажирам возможность зафиксировать цену своего билета и багажа на весь 12-месячный период, а это означает, что они не увидят резкого роста стоимости поездки по мере увеличения спроса", - пояснили в компании. Предложение доступно на международных маршрутах в/из Великобритании, туристы смогут путешествовать один раз в месяц на соответствующих рейсах Wizz Air, заплатив фиксированную ежемесячную плату.

"Клиенты, оформившие подписку, могут забронировать рейс сразу после начала подписки и совершить свою первую поездку через пять дней. При выборе следующего месяца в качестве стартового месяца подписки клиенты смогут совершать полеты начиная с шестого числа месяца и в течение следующих 29, 30 или 31 дня в зависимости от месяца. WIZZ MultiPass может помочь пассажирам сэкономить до 40% на билетах даже между самыми популярными летними направлениями в этом году. Это прекрасная возможность в преддверии пикового летнего сезона, особенно для пассажиров, которым необходимо часто летать из Соединенного Королевства по любому выбранному международному маршруту", - пояснили в компании. При этом туристы могут выбирать между вариантами перелета в один конец или туда и обратно, а также выбирать, добавлять ли услугу Wizz Priority и/или норму провоза багажа.

Правда, как добавили эксперты издания - есть загвоздка. Во-первых, фиксированная абонентская плата в любом случае будет взиматься в течение следующих 12 месяцев. После успешной оплаты турист будет получать жетоны, которые можно обменять на билеты на соответствующие рейсы Wizz Air. При этом бронировать авиабилеты можно будет только за 5 дней до вылета и в рамках ежемесячного цикла подписки. Также внимание туристов обращают на то, что стоимость одного рейса в одну сторону в месяц по данной подписке составит 59,99 фунтов стерлингов, в обе стороны - 119,99 фунтов стерлингов. При этом цена многих обычных авиабилетов авиаперевозчика не превышает 50 фунтов стерлингов, причем туда и обратно.

"Если вы планируете всего один или два более коротких рейса, вероятно, дешевле будет купить билеты обычным способом. Будет ли модель подписки выгодной, зависит от того, в какие пункты назначения смогут летать клиенты", - поясняют эксперты. Они отмечают, что схожая модель действует в Италии, где выглядит бессмысленной - выбор рейсов небольшой, а цена подписки, как и в данном случае, выше. А вот в Польше выбор интересный - в список включены Мадейра, Тенерифе и Грузия, куда обычные билеты стоят дороже. Пока направления не обозначены точно, но среди вероятных точек направления называют города Италии, Польши, Албании и Объединенных Арабских Эмиратов.

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