Названы дата и повестка дня очередного заседания Милли Меджлиса

Обнародованы дата и повестка очередного заседания Милли Меджлиса (парламент).

Как сообщили в пятницу Day.Az в парламенте, следующее заседание состоится 21 мая.

Повестка дня заседания включает 11 вопросов.

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