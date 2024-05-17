https://news.day.az/politics/1660877.html Названы дата и повестка дня очередного заседания Милли Меджлиса
Названы дата и повестка дня очередного заседания Милли Меджлиса
Обнародованы дата и повестка очередного заседания Милли Меджлиса (парламент).
Как сообщили в пятницу Day.Az в парламенте, следующее заседание состоится 21 мая.
Повестка дня заседания включает 11 вопросов.
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