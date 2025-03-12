"АЖД" обратились к автомобилистам

"Азербайджанские железные дороги" (АЖД) обратились к участникам дорожного движения в связи с ухудшением видимости из-за тумана.

Как сообщает Day.Az, в своем обращении АЖД отмечают, что в последние дни из-за неблагоприятных погодных условий наблюдается снижение угла обзора и дальности видимости вблизи железнодорожных платформ, путей и переездов.

"Просим соблюдать осторожность при движении рядом с железнодорожными путями и на платформах, а также не пересекать ограничительные линии. Водителям рекомендуется проходить железнодорожные переезды только после того, как они удостоверятся в отсутствии поезда и обеспечении полной видимости пути", - говорится в заявлении.