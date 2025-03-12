Автор: Мехти Ахмедзаде

Группа особо "принципиальных" депутатов Европарламента из фракции S&D решила отличиться "умом" и "сообразительностью", представив очередной документ, полный громких, беспочвенных и абсурдных обвинений в адрес Азербайджана. Читая написанное, любой здравый человек придет к выводу, что в Брюсселе больше нет никаких проблем, и депутаты решили чем-то себя занять. Писанина бессмысленных резолюций, не имеющих никакой связи с действительностью, - одно из таких занятий.

Основной тезис обвинителей звучит так: Азербайджан якобы "удерживает армянских пленных". Вот только небольшой нюанс, который никто не хочет учитывать - так называемые "пленные" на деле являются преступниками, которые участвовали в террористических акциях, убийствах и других военных преступлениях. Но зачем вспоминать такие детали, если можно просто слепо повторять любимые мифы армянской пропаганды?

Требования вообще достойны комедийного жанра.

Европарламент требует немедленного освобождения всех заключённых. Простите, без суда и следствия? Официальный Брюссель защищает террористов? В таком случае, может, освободим всех преступников мира? Ведь по версии авторов резолюции, раз они попали в тюрьму, значит, их права точно нарушены! Слабо Брейвика отпустить на свободу при всех его преступлениях против человечности? Думаем, ответ Брюсселя будет очевиден на этот вопрос.

Идем дальше по абсурдной писанине. Требуется "независимое расследование". Так расследование и так проходит независимо и справедливо. Или под словом "независимое" подразумевается расследование, удобное для армянской стороны? Азербайджан способен сам самостоятельно и независимо разбираться с внутренними делами. Спасибо, но нам ваши советы и указания не нужны. Баку - это не Ереван, который привык получать директивы извне.

Особое место в этом цирке, отметим, отведено и Рубену Варданяну. Европарламентариев удивило, как бывший олигарх, приехавший "спасать" Карабах, почему-то оказался в тюрьме. Какой кошмар! Но никто из подписантов резолюции не задаётся вопросами: чем на самом деле занимался Варданян? Почему он финансировал незаконные вооружённые группировки? И куда при нем выводились богатства Карабахского района Азербайджана?

Но это все "мелкие детали", которые мешают красивому нарративу.

"Принципиальным" также взбрело в голову обвинить Азербайджан в нарушении Женевской конвенции и Европейской конвенции по правам человека. Нарушений, естественно, что нет, не было и не будет. Но здесь мы уже отчетливо видим двойные стандарты - почему никто не пытался оказывать давление и не принимал никакие резолюции, касающиеся этнических чисток, которые Армения устраивала в Карабахе в период Первой войны? Или о судьбе сотен тысяч азербайджанцев, изгнанных с оккупированных территорий? Конечно, вопрос риторический, ибо искренне на него никто из этих продажных подписантов не ответит. Но очевидно, что у этих "правозащитничков" странный выборочный слух: они слышат только то, что соответствует их предвзятой повестке.

Вообще весело наблюдать за тем, как что ни день, так бессмысленная резолюция. Собаки лают, караван идет, а по итогам судебного разбирательства восторжествует справедливость. Ждём новых резолюций! Как говорится, чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не работать - видимо, это девиз некоторых европейских депутатов.