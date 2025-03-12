Автор: Зульфугар Ибрагимов

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян находится в Индии, где ведет переговоры о закупках вооружений. О чем-то ином Армения может говорить только со странами, с которыми у нее имеются общие границы. А Индия - это далеко, слишком далеко, чтобы строить общие планы и разговаривать о взаимных экономических интересах. Экономические интересы всегда должны быть взаимными, иначе дела не пойдут.

Иное дело оборонка. У Индии практически нет покупателей продукции ВПК. Не потому, что она, как, например, Израиль, располагает особыми секретными технологиями и производит что-то невиданное оружейным рынком. Просто индийское вооружение не котируется в мире. Армения - первая и самая-самая крупная заказчица индийского вооружения. На индийский рынок ее вывела Франция, которая имеет в Индии совместные предприятия и активно пользуется дешевой индийской рабочей силой. Когда Ереван стал просить Париж об оружии, тот перенаправил его на Индию, мол, смотри, там есть много вкусного и дешевле, чем у меня. Самой Франции неплатежеспособный партнер не интересен.

Зато с Индией у Еревана получилась настоящая любовь. И это при том, что Индия сама является импортером оружия и ежегодно тратит на это миллиарды.

В Армении, конечно, хотели бы, чтобы их армия модернизировалась за счет самых передовых продуктов крупнейших мировых производителей, но крупнейшие мировые производители либо не желают связываться с тем, кто не платит, либо принципиально не хотят иметь дел с Арменией. Если бы не имперские поползновения Франции в нашем регионе, Париж тоже держал бы свою продукцию ВПК подальше от Армении. Но в той ситуации, в которую Франция загнала наших соседей, она уже обязана как-то их поддерживать. Поэтому отправляет в Армению средства ПВО и "Цезари", а по ее протекции в соседнюю страну попали американские реактивные гранаты, немецкие противотанковые средства и тому подобное.

Находясь в Индии, Мирзоян клятвенно заверил, что Армения приобретает вооружение просто потому, что стране денег девать некуда. "Единственное намерение Армении - модернизировать свои собственные оборонные возможности и полностью обновить свою систему обороны. Целью приобретенного у Индии оборудования является содействие более сильной армии с лучшими оборонными возможностями. Армения не намерена совершать агрессию против какой-либо третьей страны", - заявил глава армянского МИДа.

Конечно, каждая страна имеет право строить и вооружать свою армию. Но в случае Армении есть одно большое "НО". Армения, как разгромленный оккупант, страдающий приступами реваншизма, не имеет права иметь армии вообще, а тем более бегать по миру и выклянчивать гаубицы и ракеты.

Если по теме закупок вооружений между Арменией и Индией полное взаимопонимание, заинтересовать индийскую сторону своими мифическими транзитными возможностями Еревану явно не удается. Сколько бы Мирзоян не рекламировал пашиняновский "перекресток", слаще у армян во рту от этого не становится. Сколько бы в Ереване не повторяли как мантру "Чабахар", идея использования Арменией этого иранского порта Индию совсем не интересует, и расписываемые Мирзояном нереалистичные возможности армянского транзита не находят отклика. Разве что собеседники, чтобы не обидеть, вежливо кивают головами. Потому что всем известно, что Армения - это региональный тупик, и пока это так, изучение, как говорит Мирзоян, "новых транзитных маршрутов, включая порты, железные дороги, силовые кабели, интернет-кабели и т.д.", будет оставаться бессмысленным.

Короче говоря, Индии от Армении нужны только контракты на приобретение индийского вооружения. Причем, желательно, оплачиваемые. Индия не имеет в этом регионе интересов, которые могли бы заставить ее, как в прежние времена Россию, дарить вооружение Еревану.