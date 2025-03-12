США должны убедить Россию

Президент Украины Володимир Зеленский отмечает, что Украина готова на 30 дней попытаться установить полное прекращение огня по всей линии фронта, но Соединенные Штаты должны убедить Россию сделать то же самое.

Как передает Day.Az со ссылкой на УНИАН, об этом глава государства сообщил в вечернем обращении к украинцам по итогам доклада украинской делегации о встрече с американской командой в Саудовской Аравии.

"Большую часть дня сегодня продолжался разговор, и разговор был хорошим - конструктивным, наши команды успели обсудить много деталей. Наша позиция абсолютно четкая: Украина стремится к миру с первой секунды войны, и мы хотим сделать все, чтобы мир был достигнут как можно быстрее и надежно - так, чтобы войны больше не было", - отметил Зеленский.

По его словам, украинское предложение на эту встречу с американцами предусматривало три аспекта.

"Это тишина в небе - ракеты, бомбы и дальнобойные дроны, и тишина на море, и реальные меры установления доверия ко всей этой ситуации, в которой продолжается дипломатия, то есть прежде всего - это освобождение пленных - наших военных и гражданских - и возвращение украинских детей, которые были вывезены в Россию", - заявил Зеленский.

Как отметил президент Украины, американская сторона понимает украинские аргументы, воспринимает предложения Киева.

Зеленский сообщил, что хочет поблагодарить президента США Дональда Трампа за конструктивность разговора обеих команд.

"И сегодня в разговоре было предложение именно американской стороны сделать первый шаг сразу дальше и на 30 дней попытаться установить полное прекращение огня, не только в отношении ракет, дронов и бомб, не только в Черном море, а также по всей линии фронта. Украина воспринимает это предложение. Мы считаем это положительным. Мы готовы сделать такой шаг, и Соединенные Штаты Америки должны убедить Россию сделать это. То есть мы соглашаемся, и если "русские" согласятся - в тот же момент тишина заработает", - подчеркнул Зеленский.

В то же время, как подчеркнул глава государства, важным элементом разговора сегодня является готовность Америки возобновить оборонную помощь Украине, также помощь разведданными.

"Когда договоренности заработают, то в течение этих 30 дней тишины мы можем успеть подготовить с партнерами на уровне рабочих документов все аспекты для надежности мира и длительного обеспечения безопасности. Украина готова к миру. Свою готовность прекращать войну или продолжать войну должны показать и в России. Пришло время для полной правды", - добавил Зеленский.

Президент Украины поблагодарил всех украинских дипломатов и команду, которая сегодня работала в Саудовской Аравии.