"Гянджа" и "Нефтчи" вышли в полуфинал

Сегодня завершилась четвертьфинальная стадия Кубка Азербайджана по баскетболу среди мужских команд.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в последний день этапа состоялись два матча.

Обе игры прошли в Бакинском Дворце спорта. В первом матче игрового дня "Гянджа" в упорной борьбе одолела "Серхедчи" со счетом 94:89. В свою очередь, чемпион страны "Сабах" потерпел поражение от "Нефтчи" со счетом 81:85.

В полуфинале между собой встретятся "Гянджа" и "Нахчыван", а также "Нефтчи" и НТД.

Матчи состоятся 28 марта.

Кубок Азербайджана

Четвертьфиналы

12 марта

16:00 "Серхедчи" - "Гянджа" - 89:94 (22:25, 21:29, 16:20, 30:20)

Бакинский Дворец Спорта

19:00. "Сабах - "Нефтчи" - 81:85 (21:17, 21:32, 16:21, 23:15)

Бакинский Дворец Спорта