Вашингтон передаст Москве предложения о прекращении огня

Администрация США планирует передать России предложение о прекращении огня в Украине и надеется получить от Москвы положительный ответ.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил госсекретарь Марко Рубио по итогам переговоров с украинской делегацией в Саудовской Аравии.

Он положительно ответил на вопрос журналистов о том, планирует ли он довести до РФ информацию об итогах этих консультаций. "Мы скажем им (россиянам - прим. ТАСС): "Вот что на столе. Украина готова прекратить стрелять и начать переговоры". И им нужно будет сказать "да" или "нет". Я надеюсь, что они собираются сказать "да". И если они это сделают, то, я думаю, мы достигнем большого прогресса", - указал Рубио.

Трансляцию вели центральные американские телеканалы.