Украина согласилась на немедленное временное прекращение огня

Киев согласился на предложение США о немедленном временном прекращении огня продолжительностью 30 дней.

Как передает Day.Az со ссылкой на УНИАН, в заявлении, опубликованном на сайте президента Украины, по итогам встречи украинской и американской делегаций в Саудовской Аравии говорится:

"Украина выразила готовность принять предложение США о немедленном введении временного, 30-дневного режима прекращения огня, который может быть продлен по взаимному согласию сторон, при условии принятия и одновременного выполнения Российской Федерацией. Соединенные Штаты доведут до сведения России, что взаимность со стороны России является ключом к достижению мира".

Кроме того, делегации обсудили важность гуманитарных усилий как части мирного процесса, в частности во время вышеупомянутого режима прекращения огня, включая обмен военнопленными, освобождение удерживаемых гражданских лиц и возвращение принудительно перемещенных украинских детей.

"Обе делегации согласились определить состав своих переговорных групп и немедленно начать переговоры для достижения устойчивого мира, который будет обеспечивать долгосрочную безопасность Украины. Соединенные Штаты обязались обсудить эти конкретные предложения с представителями России. Украинская делегация в очередной раз подчеркнула, что европейские партнеры должны быть привлечены к мирному процессу", - говорится в заявлении.

Вместе с тем, президенты обеих стран договорились как можно быстрее заключить всеобъемлющее соглашение о разработке критических минеральных ресурсов Украины, чтобы укрепить экономику Украины и гарантировать долгосрочное процветание и безопасность страны.