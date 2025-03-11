Азербайджан и Испания обсудили сотрудничество по Среднему коридору
Азербайджан и Испания обсудили вопросы цифровизации и транспорта, включая сотрудничество по Среднему коридору.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев, передает Day.Az.
"Состоялась встреча с государственным секретарем по торговле Испании Марией Ампаро Лопес Сеновилья, которая находится с визитом в нашей стране. Мы обсудили сотрудничество двух стран в области цифровизации и транспорта, включая Средний коридор. В то же время мы обменялись мнениями по вопросам увеличения частоты еженедельных рейсов, а также сотрудничества с испанскими компаниями в сфере железнодорожного транспорта и метрополитена", - говорится в публикации.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре