Пашинян впервые дал интервью турецким СМИ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян впервые дал интервью представителям турецких СМИ.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом Пашинян сообщил в соцсетях.

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