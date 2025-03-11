https://news.day.az/world/1736244.html Пашинян впервые дал интервью турецким СМИ Премьер-министр Армении Никол Пашинян впервые дал интервью представителям турецких СМИ. Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом Пашинян сообщил в соцсетях. Подробности не приводятся.
Пашинян впервые дал интервью турецким СМИ
Премьер-министр Армении Никол Пашинян впервые дал интервью представителям турецких СМИ.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом Пашинян сообщил в соцсетях.
Подробности не приводятся.
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