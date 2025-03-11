Раскрыт дизайн нового смартфона Google

Авторитетный инсайдер OnLeaks совместно с порталом Android Headlines опубликовали первые рендеры будущего смартфона Google Pixel 10.

Как передает Day.Az, судя по опубликованным снимкам, новинка будет во многом похожа на прошлогодний Pixel 9 Pro. Причем, в отличие от предшественника, Pixel 10 предложит тройную камеру, как старшие модели. Предполагается, что в качестве третьего модуля будет использоваться перископический телеобъектив.

Также на рендерах видно, что в базовом Pixel 10 не будет инфракрасного термометра, который установлен в Pixel 9 Pro. При этом Google Pixel 10 сохранит 6,3-дюймовый экран, а его размеры составят 152,8 x 72 x 8,6 мм, с выступающей на 3,4 мм блоком камеры.

Предполагается, что презентация смартфонов линейки Google Pixel 10 состоится в конце лета. В прошлом году линейка Pixel 9 была представлена в августе. Кроме того, Google официально подтвердила, что операционная система Android 16 будет выпущена в июне. Не исключено, что презентация новых устройств будет приурочена к этой дате.