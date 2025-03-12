Исламская Республика не намерена вести переговоры с Вашингтоном. Трамп может делать всё, что вам вздумается.

Как передает Day.Az, об этом заявил президент Масуд Пезешкиан.

"Для нас неприемлемо, чтобы они отдавали приказы и угрожали. Я даже не буду вести с вами переговоры. Делайте, что хотите", - процитировало заявление президента Ирана агентство Reuters, ссылаясь на иранские СМИ.

В таком же духе высказался в минувшие выходные и верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. Он подчеркнул, что Тегеран "нельзя принуждать к переговорам".

Напомним, что на прошлой неделе Дональд Трамп заявил, что хочет заключить новое соглашение с Ираном по ядерной программе этой страны. По его словам, своё предложение он направил в письме руководству Ирана. При этом Трамп подчеркнул, что если Тегеран откажется от переговоров, США "придется вмешаться военным путем" и "для них это будет ужасно".

"С Ираном можно справиться двумя способами - военным путем или заключить сделку. Я бы предпочел заключить сделку, потому что я не собираюсь наносить вред Ирану", - заявил Трамп в эфире телеканала Fox.

Однако такая постановка условий переговоров иранскую сторону, судя по заявлениям официальных лиц, не устроила.

Напомним, Иран отказался от каких-либо ограничений в своей программе по обогащению урана в 2019 году. С тех пор Тегеран заявил о сокращении так называемого "времени прорыва", необходимого для производства количества ядерного урана, достаточного для создания ядерной бомбы, до ""нескольких недель" (по соглашению с западными странами, действовавшему до 2015 года, оно составляло не менее года).