ФРП Азербайджана выделит льготные кредиты по двум новым направлениям

В 2025 году Фонд развития предпринимательства (ФРП) Азербайджана выделит льготные кредиты по двум новым приоритетным направлениям.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил заведующий отделом по работе с партнерами Фонда развития предпринимательства (ФРП) Рустам Алиев на I Национальном форуме финансовой доступности, проходящем в Баку.

Он отметил, что для этого ежегодно наблюдательным советом Фонда утверждаются приоритетные направления.

"Для 2025 года утверждены приоритетные направления, которые включают производство промышленных товаров, производство и переработку сельскохозяйственной продукции, логистические услуги, создание складских комплексов, рыболовство, цифровое развитие и инновационные проекты, а также "зеленые" проекты", проекты по развитию средств массовой информации, туризм, образование и здравоохранение. Следует отметить, что туризм финансируется за исключением городов Баку и Сумгайыт и Абшеронского района. Другие отрасли реализуются по всей территории республики.

С этого года к приоритетным направлениям добавились два новых направления. Одним из них является сфера услуг. В этой области он применяется только к финансированию закупок оборудования под 9 процентов годовых. Он также финансируется в рамках этого механизма путем залога приобретаемого оборудования.

Другое новое приоритетное направление - культура и творчество. Эти направления утверждаются ежегодно и могут меняться. Также было сокращено количество документов для подачи заявок с 10 до 6",- добавил он.