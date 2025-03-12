Мир должен решать глобальные вызовы через диалог и переговоры

Мировые проблемы, независимо от их масштаба, должны решаться путем переговоров и дискуссий.

Как передает Day.Az, об этом заявила сопредседатель Международного центра Низами Гянджеви Вайра Вике-Фрейберга на пресс-конференции, посвященной XII Бакинскому Глобальному форуму.

"Масштабные вызовы, такие как голод, войны и эпидемии, требуют исключительно диалогового подхода", - сказала она.

По ее словам, напряженность между странами сегодня вызывает серьезное беспокойство. В таких условиях особенно важно, чтобы государства, выступающие за мир, добивались прекращения огня.