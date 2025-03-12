XII Бакинский Глобальный форум станет важной площадкой для открытых дискуссий

XII Бакинский Глобальный форум обещает стать значимым событием, собирающим ведущих мировых лидеров, представителей международных организаций и ученых для открытых и содержательных дискуссий.

Как передает Day.Az, об этом сказал сопредседатель Международного центра Низами Гянджеви, бывший вице-президент Всемирного банка Исмаил Серагельдин на пресс-конференции, посвященной XII Бакинскому Глобальному форуму.

"Форум собирает около 400 участников, среди которых не менее 50 действующих и бывших президентов и премьер-министров, а также главы агентств ООН и ведущие представители академических кругов", - сказал он.

По его словам, важно, чтобы обсуждения были открытыми, искренними и направленными на извлечение опыта и аналитические выводы.

Исмаил Серагельдин отметил, что в этом году форум будет особенно значимым, поскольку мир столкнулся с масштабными изменениями.

"Каким будет новый мировой порядок? Каковы перспективы мира и развития? Именно эти вопросы займут центральное место в обсуждениях, и участие столь влиятельных персон делает их особенно ценными", - подчеркнул он.

Исмаил Серагельдин также сказал, что быстро меняющаяся международная ситуация придает предстоящим дискуссиям дополнительную важность.

"Форум предлагает уникальную возможность рассмотреть перспективы новых союзов, открывающихся возможностей и вызовов, требующих решения. Это будет одно из самых интересных и содержательных мероприятий за последнее время", - добавил он.