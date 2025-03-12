Жители бакинского поселка обеспокоены отсутствием светофора

В поселке Бакиханов Сабунчинского района Баку сложилась непростая ситуация, вызывающая тревогу у местных жителей.

Как передает Day.Az со ссылкой на "Xəzər Xəbər", на оживленном перекрестке улиц Шамиля Кямилова и Назима Исмайылова не установлен светофор, что создает серьезные проблемы для участников движения.

Из-за отсутствия светофорного регулирования на данном участке дороги регулярно происходят аварии. Водители нередко пренебрегают дорожными знаками, так как они плохо видны. Даже пешеходный переход не обеспечивает безопасность - пересечь дорогу без риска для жизни практически невозможно.

Особенно сильно эта проблема затрагивает школьников, которым приходится добираться до учебных заведений в сопровождении родителей. Самостоятельный переход через опасный перекресток для детей представляет большую сложность.

В Центре интеллектуального управления транспортом сообщили, что вопрос установки светофора будет детально изучен. Специалисты проведут анализ пешеходного потока и транспортной загруженности, после чего примут соответствующее решение.

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