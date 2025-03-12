На этих территориях временно не будет газа

Завтра, 13 марта, в ряде районов Баку ожидаются перебои с подачей газа.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ПО "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR), с 10:00 утра будет временно ограничена подача газа на отдельных участках в Бинагадинском, Насиминском и Хазарском районах. Это связано с переносом газовых линий в более безопасное место, а также с устранением утечки, выявленной на подземном газопроводе.

В Бинагадинском районе газоснабжение будет приостановлено на улицах 1-я Промысловая, Дж. Джаббарлы, в корпусах 125, 170, 93, а также на улице Гюлюстан и в переулке 1. В Насиминском районе ограничения коснутся улиц М. Алиева, С. Алескерова и Ш. Бадалбейли. Кроме того, без газа временно останется часть поселка Бузовна в Хазарском районе.

Помимо этого, с 09:30 утра будет прекращена подача газа 677 абонентам в селе Гызылкенд Имишлинского района. Причина - проведение ремонтных работ и устранение утечек на газопроводах разного диаметра, подключенных к газораспределительной станции "Отузикилер". Подача газа будет возобновлена по завершении всех работ.