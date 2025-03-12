Джейхун Байрамов проинформировал главу МИД Северной Македонии о ситуации в регионе
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Северной Македонии Тимчо Муцунски.
Как сообщает Day.Az, об этом говорится в публикации на странице МИД Азербайджана в соцсети Х.
Отмечается, что в ходе встречи министры обсудили двустороннее и многостороннее сотрудничество между двумя странами, подчеркнули важность визитов на высоком уровне и политического диалога для дальнейшего расширения партнерства.
"Также были обсуждены возможности углубления сотрудничества в энергетической, туристической, торговой и других сферах.
Джейхун Байрамов проинформировал коллегу о послевоенной региональной ситуации",- отмечается в публикации ведомства.
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