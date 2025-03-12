Джейхун Байрамов проинформировал главу МИД Северной Македонии о ситуации в регионе

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Северной Македонии Тимчо Муцунски.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в публикации на странице МИД Азербайджана в соцсети Х.

Отмечается, что в ходе встречи министры обсудили двустороннее и многостороннее сотрудничество между двумя странами, подчеркнули важность визитов на высоком уровне и политического диалога для дальнейшего расширения партнерства.