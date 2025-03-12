Европа не справится, а слова Макрона – болтовня

Европейский Союз сегодня не в состоянии полностью обеспечить свою безопасность. Долгие годы европейцы надеялись на Соединенные Штаты Америки. Американцы использовали эту ситуацию, а сейчас предъявляют Евросоюзу счет за зонтик безопасности и требуют более высокую цену. Европа отказывается, при этом понимая, что, не имея собственной армии, в сегодняшнем мире трудно будет конкурировать с теми, кто ее имеет.

Об этом сказал в комментарии Day.Az политолог, директор Центра стратегических исследований (РФ) стран Южного Кавказа Евгений Михайлов.

Евросоюз, по его словам, втянули в антироссийские санкции из-за ситуации в Украине. Европейцы потеряли на этом огромные деньги, испортили отношения с Москвой. Сложилась ситуация, когда Штаты фактически предложили Евросоюзу выходить из ситуации самостоятельно.

"Сейчас такой момент, когда каждый тянет одеяло на себя. Президент Макрон вдруг заявил, что Франция сможет держать ядерный зонтик над Европейским Союзом. Ну, клоун, честное слово... Не сможет. Потому что ракеты старые, армия небоеспособная. Французские вооруженные силы сегодня на порядок уступают любым другим подготовленным армиям континента и мира. Соответственно, заявление Макрона это пустая болтовня.

Идут разговоры, что Германия, мол, сумеет вооружиться и будет обладать лучшей армией в Евразии. Когда-нибудь - может быть, но для осуществления этих планов придется ждать десятилетия, потому что у немцев сейчас нет возможности быстро вооружиться. В принципе, в целом у Европы нет перспектив военного развития. США полностью доминировали, и сейчас у ЕС открылись глаза. Оказывается, у них ничего нет. Они думали, что что-то имеют, а оказалось, что все это на самом деле принадлежит американцам. А сами они не готовы к прямому конфликту с той же Россией, даже если будут очень стараться2, - сказал Евгений Михайлов.

Лейла Таривердиева