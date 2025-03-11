На что тратили средства Варданяна сепаратисты?

На судебном заседании по рассмотрению уголовного дела в отношении гражданина Армении Рубена Варданяна, обвиняемого по статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики о преступлениях против мира и человечности, военных преступлениях, а также о терроризме, финансировании терроризма и других тяжких преступлениях, в качестве свидетеля дал показания проживающий в Карабахе армянин Хайрапетян Камо Эдуардович.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Хайрапетян заявил, что при финансировании Р. Варданяна было создано 2 военных склада в окрестностях Ханкенди и 1 в Аскеране, всего три военных склада.

По его словам, дороги к местам расположения этих складов охраняли вооруженные люди. На этих складах действовали армянская армия, военнослужащие из Карабаха. На складах было собрано значительное количество оружия и боеприпасов, привезенных Рубеном Варданяном в Карабах, а также беспилотные квадрокоптеры и другие беспилотные летательные аппараты. Многие об этом знали в Ханкенди, а Рубен Варданян пропагандировал, чтобы все армянские жители вооружались и сражались против азербайджанцев. Целью Рубена Варданяна в создании этих вооруженных отрядов была борьба против Азербайджана.

Судебный процесс будет продолжен 18 марта.

Напомним, что Рубену Варданяну предъявлено обвинение в совершении деяний, предусмотренных статьями 100 (планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны), 107 (депортация или принудительное переселение населения), 109 (преследование), 112 (лишение свободы в нарушение норм международного права), 113 (применение пыток), 114 (наемничество), 115 (нарушение законов и обычаев войны), 116 (нарушение международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов), 214 (терроризм), 214-1 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

Он также обвиняется в совершении деяний, предусмотренных статьями 218 (организация преступного сообщества (преступной организации), 228 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств), 270-1 (деяния, создающие угрозу авиационной безопасности), 278 (насильственный захват власти или насильственное удержание власти, насильственное изменение конституционного строя государства), 279 (создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп), 318 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики) и другими статьями Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.