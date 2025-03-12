В "Доме Азербайджана" в Грузии прошел шахматный турнир

В "Доме Азербайджана" при организаторстве Центра интеграции азербайджанцев Грузии, действующего в грузинском городе Марнеули, состоялся шахматный турнир среди девушек, посвященный 8 Марта - Международному женскому дню.

Об этом Day.Az сообщили в Госкомитете по работе с диаспорой.

Было отмечено, что цель турнира - развитие интеллектуальных навыков и укрепление дружеских связей между юными шахматистами.

В соревновании приняли участие воспитанники Центра интеграции азербайджанцев Грузии, Центра развития и образования, Учебного центра "Светлое будущее" (Сагареджо), шахматной школы Марнеульского муниципалитета, Центра развития и образования Сарала.

Нурай Гаджиева из Учебного центра "Светлое будущее" заняла первое место, Йетер Алиева - третье, Захра Аллахвердиева из Центра интеграции азербайджанцев Грузии - второе, а Алина Ягубова - третье.

Победители были награждены медалями, участникам турнира были вручены дипломы.