Утренние пробки в Баку - СПИСОК УЛИЦ
Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:
1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
2. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;
3. Круг "20 Января";
4. Проспект Гара Гараева, от станции метро "Гара Гараев" в направлении станции метро "Кёроглу";
5. Проспект Бабека, в направлении центра;
6. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;
7. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;
8. Улица Афияддина Джалилова, в направлении улицы Юсифа Сафарова;
9. Улица Микаила Алиева, от Нефтеперерабатывающего завода до станции метро "Кёроглу";
10. Проспект Микаила Усейнова, от Площади флага в направлении круговой развязки "Азнефть";
11. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли до пересечения с проспектом Ататюрка;
12. Шоссе Сабунчу-Забрат, в направлении станции метро "Кёроглу".
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