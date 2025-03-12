Утренние пробки в Баку

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

2. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

3. Круг "20 Января";

4. Проспект Гара Гараева, от станции метро "Гара Гараев" в направлении станции метро "Кёроглу";

5. Проспект Бабека, в направлении центра;

6. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;

7. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

8. Улица Афияддина Джалилова, в направлении улицы Юсифа Сафарова;

9. Улица Микаила Алиева, от Нефтеперерабатывающего завода до станции метро "Кёроглу";

10. Проспект Микаила Усейнова, от Площади флага в направлении круговой развязки "Азнефть";

11. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли до пересечения с проспектом Ататюрка;

12. Шоссе Сабунчу-Забрат, в направлении станции метро "Кёроглу".