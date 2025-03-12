Фуад Исаев рассказал о расширении финансовой доступности
Расширение финансовой доступности в Азербайджане будет способствовать инклюзивному экономическому росту, а обсуждаемые на Форуме вопросы внесут важный вклад в развитие этого направления.
Как сообщает Day.Az, об этом заявил генеральный директор Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Фуад Исаев во время выступления на I Национальном форуме финансовой доступности в Баку.
"Доступ к кредитам и капиталу, а также создание эффективной системы платежных услуг открывают возможности для расширения малого бизнеса, создания новых рабочих мест и стимулирования экономического развития.
Кроме того доступ к страховым услугам выступает в качестве механизма защиты от непредвиденных рисков и финансовых потрясений, что, в свою очередь, повышает экономическую безопасность граждан",- добавил он.
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