Фуад Исаев рассказал о расширении финансовой доступности

Расширение финансовой доступности в Азербайджане будет способствовать инклюзивному экономическому росту, а обсуждаемые на Форуме вопросы внесут важный вклад в развитие этого направления.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил генеральный директор Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Фуад Исаев во время выступления на I Национальном форуме финансовой доступности в Баку.