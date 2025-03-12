https://news.day.az/world/1736315.html Генсек НАТО посетит США Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте посетит США 12-14 марта. Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении пресс-службы НАТО. Согласно информации, Рютте встретится с президентом Дональдом Трампом 13 марта. Темы переговоров не разглашаются.
Генсек НАТО посетит США
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте посетит США 12-14 марта.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении пресс-службы НАТО.
Согласно информации, Рютте встретится с президентом Дональдом Трампом 13 марта.
Темы переговоров не разглашаются.
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