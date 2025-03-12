Генсек НАТО посетит США

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте посетит США 12-14 марта.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении пресс-службы НАТО.

Согласно информации, Рютте встретится с президентом Дональдом Трампом 13 марта.

Темы переговоров не разглашаются.