Пассажирский самолет чудом избежал трагедии в Египте
Самолет авиакомпании EasyJet едва не столкнулся с горой при посадке в Египте.
Как передает Day.Az, подробностями истории поделилось издание Manchester Evening News.
По данным источника, инцидент произошел в феврале с лайнером, летевшим из Манчестера в Хургаду. На борту было 190 человек, включая пассажиров и членов экипажа.
Когда Airbus A320 заходил на посадку, сработала система предупреждения о близости земли (GPWS). Командир воздушного судна Пол Элсворт выровнял самолет и чудом избежал авиакатастрофы. Уточняется, что борт находился всего в 235 метрах от вершины горы.
После рейса Элсворта отстранили от полетов. Также официальные лица начали расследование произошедшего.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре