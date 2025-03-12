https://news.day.az/economy/1736362.html Центробанк Азербайджана оставил учетную ставку без изменений По решению Правления Центрального банка Азербайджанской Республики учетная ставка сохранена на уровне 7,25%, нижний предел процентного коридора - 6,25%, верхний предел - 8,25%. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на ЦБА. Новость обновляется
Центробанк Азербайджана оставил учетную ставку без изменений
По решению Правления Центрального банка Азербайджанской Республики учетная ставка сохранена на уровне 7,25%, нижний предел процентного коридора - 6,25%, верхний предел - 8,25%.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на ЦБА.
Новость обновляется
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