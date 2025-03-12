Центробанк Азербайджана оставил учетную ставку без изменений

По решению Правления Центрального банка Азербайджанской Республики учетная ставка сохранена на уровне 7,25%, нижний предел процентного коридора - 6,25%, верхний предел - 8,25%.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на ЦБА.

 

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