Президент Албании прибыл с рабочим визитом в Азербайджан

Президент Республики Албания Байрам Бегай 12 марта прибыл с рабочим визитом в Азербайджанскую Республику для участия в XII Глобальном Бакинском форуме.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президента Албании Байрама Бегая в Международном аэропорту Гейдар Алиев встречали заместитель министра иностранных дел Эльнур Мамедов и другие официальные лица.