https://news.day.az/politics/1736559.html Президент Албании прибыл с рабочим визитом в Азербайджан - ФОТО Президент Республики Албания Байрам Бегай 12 марта прибыл с рабочим визитом в Азербайджанскую Республику для участия в XII Глобальном Бакинском форуме.
Президент Албании прибыл с рабочим визитом в Азербайджан - ФОТО
Президент Республики Албания Байрам Бегай 12 марта прибыл с рабочим визитом в Азербайджанскую Республику для участия в XII Глобальном Бакинском форуме.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президента Албании Байрама Бегая в Международном аэропорту Гейдар Алиев встречали заместитель министра иностранных дел Эльнур Мамедов и другие официальные лица.
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