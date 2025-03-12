Европа нанесет ответный удар по США

Власти Евросоюза (ЕС) введут с 1 апреля 2025 года контрмеры против товаров из США в ответ на американские пошлины на сталь и алюминий.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил еврокомиссар по торговле и экономической безопасности Марош Шефчович.

Введение властями США тарифов на импорт стали и алюминия из ЕС он назвал необоснованной заградительной мерой. Своей агрессивной торгово-экономической политикой переизбранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не оставил иного выбора руководству ЕС, кроме как ввести ответные пошлины на американские товары, пояснил Шефчович.

"Приостановленные в настоящее время меры ЕС по ребалансировке возобновятся 1 апреля", - резюмировал еврокомиссар.

Кроме того, добавил он, власти Евросоюза подготовят к середине апреля новый пакет контрмер в отношении американских товаров. О каких именно категориях продукции из США идет речь, Шефчович раскрывать не стал, но отметил, что ужесточения торговых отношений ЕС и Соединенных Штатов можно будет избежать при помощи переговоров.

"Мы готовы к этому", - заключил еврокомиссар.