Физической подготовке азербайджанских военнослужащих уделяется особое внимание - ВИДЕО
С целью повышения боевой подготовки и сохранения здоровья военнослужащих в азербайджанской армии особое внимание уделяется физической подготовке.
Об этом Day.Az сообщили в минобороны Азербайджана.
Во всех видах войск, объединениях, соединениях и воинских частях, а также в учебных заведениях специального назначения личный состав регулярно участвует в занятиях по физической подготовке и активно принимает участие в массовых спортивных мероприятиях.
На занятиях, помимо плавания, тхэквондо, борьбы, дзюдо, бега, бокса, футбола, волейбола и других видов спорта, военнослужащих обучают самообороне и рукопашному бою.
Физическая подготовка военнослужащих постоянно находится в центре внимания.
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