Cостоится очередное заседание Комиссии по вопросам помилования при Президенте Азербайджана

Сегодня состоится очередное заседание Комиссии по вопросам помилования при Президенте Азербайджанской Республики.

Как передает Day.Az, об этом в среду в ответ на запрос Trend сообщил член Комиссии Рашад Меджид.

Он отметил, что заседание состоится в 15:00.

Напомним, что в этом году состоялось три заседания Комиссии, на которых было рассмотрено более 300 обращений.