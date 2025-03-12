https://news.day.az/society/1736367.html Cостоится очередное заседание Комиссии по вопросам помилования при Президенте Азербайджана Сегодня состоится очередное заседание Комиссии по вопросам помилования при Президенте Азербайджанской Республики. Как передает Day.Az, об этом в среду в ответ на запрос Trend сообщил член Комиссии Рашад Меджид. Он отметил, что заседание состоится в 15:00.
Cостоится очередное заседание Комиссии по вопросам помилования при Президенте Азербайджана
Сегодня состоится очередное заседание Комиссии по вопросам помилования при Президенте Азербайджанской Республики.
Как передает Day.Az, об этом в среду в ответ на запрос Trend сообщил член Комиссии Рашад Меджид.
Он отметил, что заседание состоится в 15:00.
Напомним, что в этом году состоялось три заседания Комиссии, на которых было рассмотрено более 300 обращений.
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