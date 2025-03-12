Названы источники финансирования Госпрограммы Азербайджана по упрощению формальностей при воздушных перевозках

Стали известны источники финансирования Государственной программы по упрощению формальностей при воздушных перевозках, утвержденной сегодня распоряжением Президента Ильхама Алиева.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, расходы, необходимые для обеспечения выполнения мероприятий, упомянутых в Государственной программе, финансируются за счет средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики для соответствующих исполнительных государственных органов (учреждений) на соответствующие годы, а также за счет внебюджетных средств, кредитов и грантов, пожертвований юридических и физических лиц, а также других источников, не запрещенных законом.