В Азербайджане утвержден перечень услуг, оказываемых в центрах DOST

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим соответствующее распоряжение подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

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С полным текстом распоряжения можно ознакомиться по ссылке.