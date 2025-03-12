https://news.day.az/officialchronicle/1736403.html В Азербайджане утвержден перечень услуг, оказываемых в центрах DOST - Указ В Азербайджане утвержден перечень услуг, оказываемых в центрах DOST Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим соответствующее распоряжение подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев. Новость обновляется С полным текстом распоряжения можно ознакомиться по ссылке.
В Азербайджане утвержден перечень услуг, оказываемых в центрах DOST - Указ
В Азербайджане утвержден перечень услуг, оказываемых в центрах DOST
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим соответствующее распоряжение подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.
Новость обновляется
С полным текстом распоряжения можно ознакомиться по ссылке.
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