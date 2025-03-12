Суд принял решение по делу Саакашвили о растрате госсредств

Суд приговорил бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили к девяти годам тюрьмы по делу о растрате средств.

Как передает Day.Az, об этом сообщает телеканал "Мтавари архи".

"Михаил Саакашвили приговорен к 9 годам тюрьмы по делу о "пиджаках"", - говорится в сообщении.

Экс-главу государства обвинили в том, что во время своего президентского срока он приобрел на госсредства наручные часы, пиджаки и пальто, а также оплатил учебу своего сына, сделал косметические процедуры, арендовал дорогие автомобили и самолет.