https://news.day.az/world/1736352.html Суд принял решение по делу Саакашвили о растрате госсредств Суд приговорил бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили к девяти годам тюрьмы по делу о растрате средств. Как передает Day.Az, об этом сообщает телеканал "Мтавари архи". "Михаил Саакашвили приговорен к 9 годам тюрьмы по делу о "пиджаках"", - говорится в сообщении.
Суд принял решение по делу Саакашвили о растрате госсредств
Суд приговорил бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили к девяти годам тюрьмы по делу о растрате средств.
Как передает Day.Az, об этом сообщает телеканал "Мтавари архи".
"Михаил Саакашвили приговорен к 9 годам тюрьмы по делу о "пиджаках"", - говорится в сообщении.
Экс-главу государства обвинили в том, что во время своего президентского срока он приобрел на госсредства наручные часы, пиджаки и пальто, а также оплатил учебу своего сына, сделал косметические процедуры, арендовал дорогие автомобили и самолет.
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