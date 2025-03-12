Сколько лет может продлиться переходный период в Сирии?

Переходный период в Сирии может продлиться от трех до пяти лет, а большинство властных полномочий будет принадлежать президенту страны.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в проекте конституционной декларации, основные пункты которой привел телеканал Al Jazeera.

По информации его источников, предполагается, что Сирия, согласно проекту конституционной декларации, будет президентской республикой. Декларация определяет, что законодательство страны будет основано на принципах исламского права. Указывается также, что основной задачей национальной армии станет "защита родины и сирийских граждан, поддержание гражданского мира в стране". Владение оружием будет ограничено только представителями государственных структур.

Как указывает телеканал, проект конституционной декларации основан на предыдущих изданиях конституции страны, "особенно на принципах основного закона 1950 года".

Накануне конституционный комитет, сформированный переходным правительством Сирии, завершил подготовку проекта конституционной декларации. По информации Al Jazeera, указанный документ должен быть представлен главе новой сирийской администрации Ахмеду аш-Шараа 12 марта.