https://news.day.az/politics/1660994.html Германия готова поддерживать мир между Баку и Ереваном - Анналена Бербок
Германия готова поддерживать мир между Баку и Ереваном - Анналена Бербок
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила о готовности ФРГ продолжать поддерживать мирный процесс между Азербайджаном и Арменией, передает Day.Az.
"Армения и Азербайджан имеют историческую возможность для достижения мира. В разговоре с армянским коллегой Араратом Мирзояном глава МИД Анналена Бербок подчеркнула готовность Германии продолжать поддерживать мирный процесс. Сейчас крайне важно продолжать диалог", - говорится в сообщении МИД ФРГ, опубликованном в cоцсети X.
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