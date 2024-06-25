https://news.day.az/society/1670406.html В ИВ Дашкесанского района проведена операция - есть задержанные
В ИВ Дашкесанского района проведена операция - есть задержанные
В Исполнительной власти Дашкесанского района проведена операция, задержаны должностные лица.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, факт подтвердили в ИВ района.
В ходе операции, проведенной правоохранительными органами были задержаны начальник отдела архитектуры и строительства Эльман Мамедов и сотрудник общего отдела Ягуб Байрамов.
Указанные лица подозреваются в коррупционных преступлениях.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре