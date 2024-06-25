В ИВ Дашкесанского района проведена операция

В Исполнительной власти Дашкесанского района проведена операция, задержаны должностные лица.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, факт подтвердили в ИВ района.

В ходе операции, проведенной правоохранительными органами были задержаны начальник отдела архитектуры и строительства Эльман Мамедов и сотрудник общего отдела Ягуб Байрамов.

Указанные лица подозреваются в коррупционных преступлениях.