Трамп рассказал о "пытках" в тюрьме

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что его "пытали" в тюрьме в штате Джорджия в 2023 году.

"Я хочу, чтобы вы помнили, что они со мной сделали. Они пытали меня в тюрьме в округе Фултон и сделали снимок для картотеки", - говорится в письме штаба Трампа, выдержку которого приводит газета The Hill, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В августе 2023 года бывший американский лидер прошел через формальную процедуру ареста в тюрьме округа Фултон по делу о вмешательстве в выборы, его пребывание там было непродолжительным - около 20 минут. После этого Трамп был освобожден из-под стражи. Экс-президент был внесен в учетные списки тюрьмы под номером P01135809, на сайте пенитенциарного учреждения появилась запись с его данными. Согласно опубликованной информации, рост политика составляет порядка 190 см, вес - около 97,5 кг.

Ранее большое жюри присяжных в Джорджии выдвинуло против экс-президента, некоторых его адвокатов, помощников, сотрудников избирательного штаба и местных представителей Республиканской партии обвинения по делу о вмешательстве в выборы в 2020 году. Им фактически инкриминируется создание организованной группы, пытавшейся пересмотреть результаты волеизъявления.

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