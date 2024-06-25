Египет и ООН согласовали временный ввоз помощи в Газу

Египет и ООН достигли соглашения по временному ввозу гуманитарной помощи в сектор Газа через КПП "Керем-Шалом" на границе с Израилем, пока наземный переход "Рафах" не возобновит свою работу.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, с таким утверждением выступил телеканал "Аль-Кахира аль-Ихбария".

По данным его источника, египетские власти договорились с ООН "о въезде в Газу 2 272 грузовиков с гуманитарными грузами за прошедшие три недели". В то же время Каир подчеркнул, что доставка помощи через "Керем-Шалом" является исключительно временной мерой и что Египет "не возобновит работу КПП "Рафах" до тех пор, пока на палестинской стороне находятся израильские военные".

"Рафах" до недавнего времени был основным КПП, через который в Газу поступала гуманитарная помощь населению сектора, однако уже более месяца он практически не действует. 7 мая израильские военные взяли под контроль его палестинскую сторону, а Каир в ответ на это 11 мая сообщил, что не намерен согласовывать с еврейским государством свои дальнейшие действия в отношении наземного перехода. Еще через несколько дней власти Египта возложили на Израиль всю ответственность за закрытие КПП и срыв процесса доставки гуманитарной помощи жителям палестинского анклава.

Гуманитарные грузы доставляются в Газу через КПП "Керем-Шалом", большая их часть по-прежнему идет из Египта.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!