Баронесса Кокс на отработке подачек армянского лобби

Автор: Байрам Эльшадов

Член Палаты лордов Великобритании, баронесса Керолайн Кокс никак не уймется и продолжает всячески восхвалять свою любимую Армению. Вновь появившись в информационном пространстве, баронесса опустилась ниже плинтуса, поставив под сомнение свою адекватность.

В социальной сети Х (ранее Twitter) баронесса умудрилась в нескольких строчках наговорить такого, от чего стал ясен ее реальный уровень интеллектуального развития. Начнем с того, что баронесса назвала Армению первой христианской нацией. Начнем с того, что Армения не существует как нация тысячи лет. Как бы не старались уверить нас в обратном "историки", мнения которых щедро оплачены армянским лобби, армянская нация не обладает богатой историей. Ну жили они на разных территориях, но делает ли их это нацией? Никак нет.

Что касается христианства в Армении, так послушаешь армянских пропагандистов, и скажешь, что Армения стала христианской страной до появления христианской религии. Уж слишком сильно армяне любят манипулировать тысячами лет своей истории, при этом иногда забывая "подогнать" свою реальность под признанную всем миром.

Но вернемся к баронессе, которая решила также блеснуть своими политическими познаниями. Она не могла обойти стороной Азербайджан, восхваляя Армению. И тут она выдала перл о "постоянных нападениях исламистских азербайджанцев". Ее попытки выставить конфлкит между Баку и Ереваном в качестве религиозного противостояния смехотфорны, так как нет ни одного показателя, по которому можно сделать такой вывод. Только то, что у Азербайджана и Армении разные религии, не делает конфликт между этими странами религиозным.

Да и попытка выставить отношения между двумя странами в таком ключе опасна для попыток достижения мира между ними. Обрамление конфликта в качестве религиозного может привести к повышенному интересу к нему религиозных фанатиков, что никак не приблизит стороны к миру.

Ну и последний момент, который заставил нас задуматься о том, все ли в порядке с головой у баронессы Кокс стало то, что она заговорила об этнических чистках. Казалось бы, тут вопрос решен и закрыт, ведь ни одна влиятельная организация или государство не использовало этот термин. Более того, миссия ООН, побывавшая в Карабахе, отметила, что не нашла фактов, поддерживающих заявление армян.

Что касается того, что армяне Карабаха решили покинуть территорию, так это был их личный выбор. Учитывая, что Азербайджан предложил армянам опцию реинтеграции по особой программе, обвинения в том, что армян в Карабахе больше нет, является не более чем пропагандистским тезисом.

Баронесса Кокс и ей подобные проармянские политики могут сколько угодно распространять радикальные тезисы армян. Но реальность такова, что этим они не помогут армянам. Более того, рядовые жители Армении обязаны благодарить именно таких политиков в проблемах, с которыми они сегодня столкнулись.