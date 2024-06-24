Акула убила актера из "Пиратов Карибского моря"

Всемирно известный серфер Тамайо Перри, прославившийся после съемок в фильме "Пираты Карибского моря: На странных берегах", погиб в результате нападения акулы на Гавайях.

Как передает Day.Az, его тело без руки и ноги вынесло на берег.

Перри родился в 1975 году. Он стал заниматься серфингом в возрасте 12 лет.

Тамайо выигрывал престижный турнир Pipeline Masters и считался одним из самых выдающихся серфингистов, привлекая внимание своей улыбкой и хладнокровной уравновешенностью во время укрощения больших волн.

Харизма и навыки помогли Перри получить роли в сериалах "Потерянные" и "Полиция Гавайев", а затем - в голливудских фильмах, среди которых "Голубая волна" и "Пираты Карибского моря: На странных берегах".

Кроме того, Перри снимался в рекламе для Nissan Xterra, транслировавшейся во время плей-офф НФЛ и на зимних Олимпийских игр, а также в ролике для Coca-Cola и более чем дюжине популярных серфинг-видео.

В 2016 году вместе с женой Эмилией он составил "Руководство по серфингу на Оаху".

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