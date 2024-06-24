В подмосковном Фрязино произошёл крупный пожар на территории НИИ "Платан".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

По информации, площадь пожара охватила до 4500 квадратных метров. В результате пожара погибли 7 человек.

Пламя охватило все здание. Нет информации о нескольких людях, которые были в здании, когда начался пожар. К тушению пожара были привлечены два пожарных вертолета.

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