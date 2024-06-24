https://news.day.az/world/1670367.html Пожар в НИИ в России, 7 погибших
Пожар в НИИ в России, 7 погибших
В подмосковном Фрязино произошёл крупный пожар на территории НИИ "Платан".
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.
По информации, площадь пожара охватила до 4500 квадратных метров. В результате пожара погибли 7 человек.
Пламя охватило все здание. Нет информации о нескольких людях, которые были в здании, когда начался пожар. К тушению пожара были привлечены два пожарных вертолета.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре