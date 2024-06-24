Сальвадор перехватил лодку с двумя тоннами кокаина

Военно-морские силы Сальвадора перехватили полупогружную лодку, перевозившую около двух тонн кокаина.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил президент страны Найиб Букеле в Х (ранее Twitter).

"Наши ВМС перехватили полупогружную лодку в 1167 километрах к юго-западу от Боканы-эль-Кордонсильо. <...> По оценкам, на лодке находилось около двух тонн кокаина на сумму около $50 млн", - сообщил Букеле.

Сальвадорский лидер также сообщил, что на лодке было три члена экипажа: колумбиец и два эквадорца. Всех их арестовали.

Он напомнил, что за последние пять недель сальвадорские правоохранители изъяли четыре партии наркотиков на общую сумму более $140 млн.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!