Сальвадор перехватил лодку с двумя тоннами кокаина - на $50 млн
Военно-морские силы Сальвадора перехватили полупогружную лодку, перевозившую около двух тонн кокаина.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил президент страны Найиб Букеле в Х (ранее Twitter).
"Наши ВМС перехватили полупогружную лодку в 1167 километрах к юго-западу от Боканы-эль-Кордонсильо. <...> По оценкам, на лодке находилось около двух тонн кокаина на сумму около $50 млн", - сообщил Букеле.
Сальвадорский лидер также сообщил, что на лодке было три члена экипажа: колумбиец и два эквадорца. Всех их арестовали.
Он напомнил, что за последние пять недель сальвадорские правоохранители изъяли четыре партии наркотиков на общую сумму более $140 млн.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре